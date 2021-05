Cultura: riapre il Museo Nazionale con la personale di Carla Chiusano “Una città quattro regine”

“Una città quattro regine” è il titolo della mostra dell’artista Carla Chiusano inaugurata ieri sera e allestita all’interno degli spazi del Museo Nazionale di Ravenna. La mostra, aperta al pubblico fino all’11 luglio, ha come protagonisti quattro celebri personaggi femminili legati alla storia della città: Galla Placidia, Amalasunta, Francesca da Rimini e Teresa Gamba Guiccioli, raccontate nelle opere dell’artista con un tocco di ironia. L’inaugurazione dell’esposizione segna inoltre la riapertura del Museo Nazionale dopo il periodo di chiusura per via delle restrizioni anti-contagio.