“In un momento in cui il governo centrale opera scelte che penalizzano importanti realtà culturali ravennati, la Regione Emilia-Romagna risponde con un segnale forte e in controtendenza, stanziando 2.815.000 euro per sostenere 43 progetti culturali nella provincia di Ravenna per il 2025. Le risorse, approvate nelle recenti delibere di Giunta, rappresentano una presa di posizione netta a favore della vitalità del tessuto culturale locale, in aperta distanza con le misure che hanno recentemente declassato istituzioni di primo piano del territorio.

Ad annunciarlo con soddisfazione sono i consiglieri regionali Niccolò Bosi ed Eleonora Proni.

Le risorse andranno a sostenere un’ampia gamma di iniziative che spaziano in tre filoni principali. Il settore dello spettacolo dal vivo (L.R. 13/1999) si conferma trainante, con il finanziamento di 24 progetti tra festival e produzioni teatrali e musicali. Segue la promozione culturale (L.R. 21/2023), che vedrà la realizzazione di 18 iniziative volte a valorizzare il patrimonio e le realtà locali. È stato inoltre confermato il prezioso sostegno alle tradizioni del territorio con il finanziamento di un progetto legato ai carnevali storici (L.R. 14/2022).

“Continua e si rafforza il sostegno della nostra regione verso il mondo della cultura – commenta il consigliere Niccolò Bosi. Contributi che premiano la creatività e le produzioni artistiche, dando significato al grande impegno continuo di artiste e artisti e supportando le tante associazioni e imprese culturali che con i loro progetti e le loro produzioni qualificano la vita dei cittadini e rendono più belli, forti e con più strumenti i nostri territori.”

Sulla stessa linea la consigliera Eleonora Proni, che aggiunge: “Questo sostegno finanziario ribadisce il ruolo centrale della cultura e dello spettacolo come pilastri per la crescita sociale e lo sviluppo economico delle nostre comunità. I fondi valorizzeranno un’offerta culturale diversificata, capace di unire tradizione e innovazione e di rafforzare l’identità locale in un dialogo aperto con il mondo. L’obiettivo è generare coesione utilizzando la lingua comune dell’arte, così da rendere i nostri territori, dai centri più grandi alle aree periferiche, sempre più vivi e attrattivi.”

Questo stanziamento complessivo rappresenta un segnale forte di attenzione della Regione verso la vitalità culturale della provincia di Ravenna, riconoscendo il ruolo fondamentale del settore come motore di coesione sociale, sviluppo e attrattività turistica.”