Tanta gente, sorrisi e l’atmosfera autentica della Romagna hanno caratterizzato l’evento “To’t inse a divartis in dialet”, che si è tenuto ieri pomeriggio (venerdì 29 agosto) alla Residenza Il Fontanone. Un pubblico numeroso ha partecipato all’appuntamento con la cultura in residenza, organizzato dalla cooperativa In Cammino/Consorzio Blu.

La serata, curata dalla Filodrammatica Berton, ha offerto un’ora di teatro in dialetto romagnolo, portando umorismo e tradizione direttamente agli ospiti della struttura e a tutta la cittadinanza. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Faenza, conferma il successo del progetto Cultura in Residenza, che continua a intrecciare arte, comunità e inclusione.

Al termine dello spettacolo, i presenti hanno potuto gustare le specialità gastronomiche proposte dal marchio Botteghe e Mestieri.