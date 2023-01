Avviata con il gruppo Trí il 10 novembre 2022,CuCù (curiosità culturali), la nuova rassegna culturale ideata da Controsenso, propone giovedì 12 gennaio alle 21 presso la Sala di Palazzo Vecchio di Bagnacavallo una nuova serata di musica dal vivo.

Protagonista della serata sarà il gruppo Cantalunac omposto da Marco Fabbri (fisarmonica), Laura Francaviglia (chitarra, mandolino, percussioni) e Fabio Galliani (ocarine, figulino). Assieme a loro ci saranno Barbara Giorgi (voce) e un’ospite speciale, l’ocarinista coreana Hejin Mary Yoo.

Cantaluna è un progetto musicale nato nel 2022. Uniti dalla comune passione per la musica tradizionale e per le sonorità acustiche, i tre musicisti propongono un repertorio che va dalle danze irlandesi alla musica greca, dalle ninne nanne alle mazurke francesi, dal klezmer a originali rivisitazioni di musiche d’autore.

La rassegna CuCù, composta in tutto da cinque serate di spettacolo dal vivo, proseguirà il 9 febbraio con “A tirumbëla, mè. (A più non posso, io)” di e con Gianni Parmiani e il 9 marzo con il Duo Morrighan, per concludersi il 13 aprile con “Pillole d’opera”.

Dal 4 al 12 febbraio si terrà anche “Spettacolosi”, mostra fotografica di Paolo Ruffini.

La rassegna è ideata e organizzata dall’associazione culturale Controsenso con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo. Associazioni partner sono Amici di Neresheim, Associazione Comunicando, Associazione musicale Doremi, Avis, Circolo Arci Casablanca.

La direzione artistica è di Michele Antonellini.

CuCù è nata grazie anche a una campagna di raccolta fondi che si è svolta lo scorso anno su ideaginger.it.

L’immagine della rassegna è tratta da un acquerello di Cinzia Baccarini.

La Sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

L’ingresso agli spettacoli costa 7 euro, è invece gratuito per i minori di 18 anni.