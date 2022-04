Prenderà il via mercoledì 4 maggio alle 19 Ancora insieme”, un interessante progetto di formazione sulla Caa (comunicazione aumentativa alternativa), che vede la collaborazione tra il comitato Csi di Ravenna-Lugo e il centro educativo Anacleto, nato con l’obiettivo di occuparsi dei disturbi dello spettro autistico e di altri disturbi dello sviluppo, e inserito nel consorzio Solco.

Il progetto si avvale di un contributo della Regione Emilia-Romagna, del supporto tecnico di COmunità ROmagna e del patrocinio dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi. Il Csi Ravenna-Lugo è il soggetto capofila di questo progetto regionale, all’interno del quale si svolge questo corso di base, articolato in 4 lezioni della durata di due ore ognuna, rivolto a tutti coloro che sono interessati, e agli operatori iscritti ad Arteintè Social Project, l’associazione di promozione sociale che sostienebambini con patologie rare e i ragazzi in stato di disagio sociale.

La Caa offre numerose potenzialità, ma è ancora poco diffusa nel nostro paese. Non avere la possibilità di parlare, esercitando quella funzione specifica dell’uomo che è lo speech, ovvero il linguaggio verbale, non significa non potere comunicare. La Caa è l’insieme di strategie, strumenti e tecniche messe in atto in ambito clinico e domestico per garantire la comunicazione alle persone che non possono esprimersi verbalmente.

Questo corso ha lo scopo di avvicinare genitori e volontari a strumenti di Caa di facile uso pratico per interagire meglio con i propri figli o ragazzi con cui si approcciano nei progetti dell’associazione. La Caa si è rivelata anche un utile ed apprezzato strumento per tutti i bambini in età prescolare che muovono i primi passi nel mondo della lettura e dell’autonomia. Ma la Caa si è rivelata e si rivela particolarmente utile anche per gli stranieri che stanno imparando la nostra lingua, o per quei soggetti verbali che non possono comunicare in seguito ad operazioni chirurgiche o incidenti.

Il corso, totalmente gratuito, si svolgerà interamente nel mese di maggio con lezioni in modalità doppia: 10 iscritti in presenza e altrettanti in collegamento su piattaforma Zoom. Le lezioni saranno tenute da Alessandra Annibali, psicologa e analista del comportamento, coordinatrice di Anacleto e consulente dell’area autismo e disabilità intellettiva per il Consorzio Solco.

Le date scelte sono il 4, 11, 18 e 24 maggio dalle 17 alle 19. Nella prima lezione si parlerà di introduzione alla comunicazione e ai deficit di comunicazione. I temi delle altre due lezioni saranno Introduzione alla CAA ed alcuni strumenti principali; il sistema di comunicazione per scambio di immagini; mentre la lezione conclusiva sarà dedicata alle esercitazioni pratiche.