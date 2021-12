E’ davvero una massiccia offerta formativa quella che i comitati territoriali romagnoli del Csi (Ravenna, Imola, Faenza, Forlì, Cesena e Rimini), insieme, propongono a partire già alla fine di questa settimana. Si cercano tanti nuovi allenatori nelle principali discipline sportive a squadre.

Sabato 11 dicembre, infatti, con la lezione introduttiva, prenderanno il via, infatti, i corsi per al termine dei quali verrà rilasciato il brevetto di tecnico Csi e la conseguente iscrizione all’albo nazionale dei tecnici Csi, riconosciuto dal Coni. I corsi sono aperti a tutti coloro che desiderano cimentarsi nel percorso da allenatore, con l’ambizione poi di andare ad arricchire i quadri tecnici dei vari comitati e delle loro società affiliate.

Per ogni percorso formativo sono previste, dopo la lezione introduttiva, sette lezioni teorico-pratiche, alcune delle quali online, altre in presenza, l’ultima delle quali è in calendario il 26 febbraio 2022. Le lezioni in presenza saranno svolte all’interno di impianti del territorio di Forlì, Forlimpopoli e Meldola.

Il programma tecnico dei corsi prevede l’approfondimento delle caratteristiche fondamentali della singola disciplina, l’organizzazione e la metodologia dell’allenamento, l’apprendimento dei fondamentali e della gestione dell’allenamento sia nella parte teorica che in quella pratica e le progressioni didattiche. Al termine delle lezioni, ogni aspirante allenatore dovrà sostenere un esame. Ognuno dei corsi costa 75 euro. il comitato di Forlì si presta a raccogliere le iscrizioni e le quote di iscrizione a nome di tutti i comitati coinvolti. Per informazioni e iscrizioni:formazione@csiforli.com

Sempre nella giornata di sabato 11 dicembre, dalle 9 alle 13, è previsto anche un corso di aggiornamento per allenatori di queste discipline, che si propone di contribuire al raggiungimento del monte ore di aggiornamento necessario per mantenere la qualifica e la conseguente iscrizione all’albo dei tecnici. A fare da insegnante in questo corso, dal costo di 15 euro, sarà Giacomo Abate, coordinatore dell’area formazione del Csi Emilia-Romagna. Anche in questo caso è il Csi Forlì a fare da referente organizzativo.