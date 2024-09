Nell’articolata proposta di corsi di ginnastica per il benessere fisico che Gym Academy, la società affiliata al CSI di Ravenna, anche per questa annata sportiva mette a disposizione del pubblico, spicca una interessante novità: la ginnastica funzionale e posturale per gli Under 60.

I corsi prenderanno il via lunedì 23 settembre e si terranno quattro giorni alla settimana: la ginnastica posturale, adatta a rinforzare la muscolatura e a raddrizzare articolazioni e colonna vertebrale, è prevista ogni lunedì e mercoledì alle 18, mentre le lezioni di ginnastica funzionale, che mira a migliorare le capacità motorie di base, si tengono il martedì e il giovedì alle 18.30.

La sede di questi corsi è il Centro sociale autogestito San Rocco Bosco Baronio, dove si svolgeranno anche tutti gli altri corsi di ginnastica posturale, funzionale e dolce, pilates, tai chi, nordic walking e yoga, per tutte le età, anch’esse in partenza il 23 settembre.

“Con questi nuovi corsi collocati nel tardo pomeriggio intercettiamo una fascia, quella degli Under 60, che dopo una giornata di lavoro, magari lunga e stressante, sentono il bisogno di rilassarsi e di scaricare la tensione – precisa Livia Ferrari, istruttrice e coordinatrice dei corsi -. E’ una attività, questa, che si affianca ma non sostituisce quella che da anni sviluppiamo al Bosco Baronio, anche per gli utenti del centro sociale. Per gli Under 60 proponiamo un’attività tarata sulle loro esigenze, anche con piccoli numeri, seguiti dagli istruttori qualificati di Gym Academy”.

Le iscrizioni sono già aperte e restano tali anche durante lo svolgimento dei corsi, che si sviluppano per tutta l’annata. Per informazioni ulteriori e per iscrizioni: tel. 0544 35370 – 351 5816100 oppure www.gymacademy.ra.it