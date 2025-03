È crollato un muro nella sede dell’ITIP Bucci di via Camangi. L’episodio è avvenuto nella giornata di venerdì, in una zona al centro di lavori edili, interdetta al personale scolastico e agli alunni. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo, che comunque ha causato paura e agitazione, sorprendendo, con un forte boato, tutte le persone presenti all’interno del complesso scolastico.

La scuola, dal 2023, è interessata da lavori di adeguamento sismico. In questi due anni sono stati riqualificati i laboratori, ora invece il cantiere si era spostato nell’area della palestra. I lavori prevedono dei rinforzi di cemento armato a fianco delle pareti già esistenti. Nella giornata di venerdì, l’intervento si è concentrato su un muro al primo piano, un semplice muro di tamponamento, non portante. Una parete alta tre metri, molto vecchia e ammalorata, sulla quale si è deciso di intervenire in più fasi, per evitare cedimenti che però, in realtà, si sono manifestati.

Si è quindi deciso di intervenire un metro alla volta, puntellando la parete e frapponendo ai lavori diversi giorni di pausa. Durante i lavori riguardanti l’ultimo metro di parete, è avvenuto il crollo. Il muro è caduto sul tetto a fianco, più basso, e ha portato alla rottura di una vetrata di un laboratorio. Vista la pericolosità della procedura, erano state predisposte tutte le precauzioni dedicate alla sicurezza, non solo dell’ambiente scolastico, ma anche del personale al lavoro nel cantiere.

Nella giornata di sabato, si è quindi lavorato per rimuovere le macerie e per puntellare il solaio sul quale si è rovesciato una parte del muro crollato. L’edificio, comunque, non ha subito ripercussioni per quanto riguarda la stabilità e il crollo non ha avuto ripercussioni sull’attività didattica.