Crociere, al Terminal di Porto Corsini approda la prima nave: sarà ospitata nel porto per tre mesi

E’ arrivata ieri sera al Terminal di Porto Corsini la Seven Seas Exlorer, la prima delle due navi da crociera che soggiorneranno nel porto per un periodo di tre mesi in attesa che il settore dei viaggi in nave riprenda a pieno regime dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria. A bordo della nave, è presente l’equipaggio composto da circa 150 persone, che saranno sottoposte al test del tampone prima di potersi spostare liberamente sul territorio. L’Autorità Portuale giudica la permanenza delle due imbarcazioni come positiva per Ravenna, che ha l’ambizione di ampliare gli investimenti nel mercato delle navi da crociera e di accogliere nuove compagnie nel futuro. Ma per vedere di nuovo turisti e viaggiatori scendere nel Terminal di Porto Corsini bisognerà attendere il 2021, quando si auspica il ritorno alla normalità per il settore che ha visto grandi perdite durante quest’anno. Per il momento sarà possibile guardare le maxi navi solamente dalla banchina, come hanno fatto questa mattina tanti passanti incuriositi.