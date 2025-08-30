Il Comitato Croce Rossa Italiana di Ravenna a partire dal 23 settembre prevede l’avvio di un corso base di formazione per Volontari con lo scopo di porre il futuro volontario in condizione di conoscere le proprie responsabilità all’interno dell’Associazione nonché le principali attività svolte dalla CRI a carattere internazionale, nazionale e locale.
Il corso comprende n. 8 lezioni per un totale di 20 ore suddivise in alcune giornate, come indicate da calendario nel programma di massima in orario serale ed esame finale previsto per il 12 ottobre 2025.
Scadenza iscrizioni 22 settembre 2025
Per informazioni e iscrizioni vedere il sito: www.gaia.cri.it e contatto mail: ravenna@cri.it