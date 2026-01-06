Il Comitato Croce Rossa Italiana di Ravenna avvierà a partire dal 22 gennaio un nuovo corso base di formazione per volontari, rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato e diventare parte attiva dell’Associazione.

Il percorso formativo ha l’obiettivo di fornire ai futuri volontari le conoscenze fondamentali per comprendere il ruolo, le responsabilità e i valori che caratterizzano l’impegno all’interno della Croce Rossa Italiana, oltre a offrire una panoramica sulle principali attività svolte dalla CRI a livello internazionale, nazionale e locale.

Il corso prevede otto lezioni, per un totale di 20 ore di formazione, suddivise in più giornate secondo un calendario di massima che si svolgerà prevalentemente in orario serale, per favorire la partecipazione anche di chi lavora o studia. Al termine del percorso è previsto un esame finale, fissato per il 15 febbraio 2025.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 21 gennaio 2026. Per informazioni dettagliate sul programma e per aderire al corso è possibile consultare il sito www.gaia.cri.it oppure contattare il Comitato CRI di Ravenna all’indirizzo email ravenna@cri.it.

Un’opportunità concreta per chi desidera mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie energie al servizio della comunità, entrando a far parte di una delle realtà di volontariato più importanti e riconosciute a livello internazionale.