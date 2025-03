Prosegue il ciclo di appuntamenti, dedicati alla storia di Croce Rossa, il prossimo sabato 22 marzo alle ore 17.00 presso gli Antichi Chiostri Francescani – Via Dante, 4.

Questo incontro, condotto da Maria Grazia Marini, Infermiera Volontaria e divulgatrice di Storia di Croce Rossa, ci parlerà di Sita Camperio Mayer e le prime Infermiere Volontarie. In particolare preme sottolineare che Sita Camperio, nata a Milano nel 1877, è ricordata come la fondatrice dei primi corsi per II.VV. in Italia, che aprì dapprima nella sua abitazione e poi trasferirsi in sedi istituzionali. Occorre dire che Sita C. prestò soccorso durante il terremoto di Messina del 1908 e negli ospedali di trincea del Carso durante la prima guerra mondiale.

Il ciclo di incontri che si concluderà il prossimo 5 aprile è organizzato dal Comitato di Croce Rossa di Ravenna con il sostegno della Fondazione Cassa e offre l’opportunità di conoscere non solo la storia di Croce Rossa, ma la peculiarità che dalla sua nascita la contraddistingue tra le varie associazioni: rispetto dei sette principi nel portare aiuto sempre a chiunque ne abbia bisogno in ogni situazione di avversità.