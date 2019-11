Il gruppo delle Volontarie di Croce Rossa dell’area 2 del Comitato provinciale della Croce Rossa di Ravenna è davvero instancabile per la costanza e la volontà di mettersi a disposizione per 3 giornate consecutive e organizzare il “Mercatino dell’usato” che si svolgerà in Piazza S. Francesco a Ravenna nei giorni 29-30 novembre e 1° dicembre 2019 dalle ore 9.30 mattino fino alle ore 18.30 di sera.

Sempre maggiore è il numero di bambini da 0 ad 1 anno che nella nostra città hanno bisogno di essere aiutati a vivere (i dati provengono direttamente da segnalazioni dei Servizi sociali) e nel contempo tante persone che non possono permettersi di acquistare a prezzo di negozio: abbigliamento, oggettistica e altro possono acquistare a costi davvero minimi.

Appuntamento autunnale prima delle feste natalizie in Piazza San Francesco, e la Croce Rossa con il ricavato, potrà continuare ad offrire ai bimbi latte in polvere, pannolini e altro.

La CRI ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno contribuire a “dare una mano” ai Volontari dell’ente stesso che tanto si adopra per aiutare chi ha bisogno.