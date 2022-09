“I partiti tradizionali hanno tanti motivi per avercela con il MoVimento 5 Stelle, ma ciò che non potranno mai perdonarci è l’avere iniziato una lotta senza precedenti contro i privilegi della politica.

Non lo sentirete in campagna elettorale, dove invece sono abituati a promettere tutto ciò che poi non realizzeranno, ma la loro più grande ambizione è proprio quella di riappropriarsi di questi odiosi privilegi. Basta sentire le dichiarazioni di Nordio, ex pm candidato con Fratelli d’Italia e indicato come probabile Ministro della Giustizia dal centrodestra che vorrebbe estendere l’immunità parlamentare riportandola com’era prima quando prevedeva che nessun parlamentare potesse essere sottoposto a procedimento penale senza autorizzazione della Camera di appartenenza.

Una norma vergognosa abolita a seguito di Mani Pulite che da guarentigia costituzionale – come era stata ideata dai nostri Padri Costituenti – fu trasformata dalla classe politica italiana in un modo per salvare i loschi affari di chi sedeva in parlamento.

Così com’è agghiacciante la posizione di Nordio contro l’ergastolo ostativo ai mafiosi.

Queste preoccupanti affermazioni tradiscono il vero intento degli altri partiti che è quello di ripristinare i privilegi aboliti in questi anni dal MoVimento 5 Stelle, come il taglio dei parlamentari e il taglio dei privilegi.

Soltanto votando per il MoVimento si avrà la garanzia che questi anacronistici privilegi saranno ancora osteggiati e che continueremo a batterci per porre definitivamente fine al cambio di casacche e quindi alla compravendita di senatori oltre che per estendere a tutti gli altri partiti il limite dei due mandati”. Così in una nota i senatori del MoVimento 5 Stelle e referenti per l’Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi.