In risposta agli attacchi provenienti da alcune forze politiche di minoranza nei confronti dell’assessore Massimo Bosi, il senatore e coordinatore regionale pentastellato Marco Croatti e il coordinatore M5S dell’Emilia-Romagna Gabriele Lanzi intervengono con una nota congiunta.

“I partiti di minoranza di destra di Faenza dovrebbero vergognarsi per lo squallido attacco all’assessore Massimo Bosi che a Faenza svolge il suo incarico politico con grande capacità, passione, dedizione, integrità. Tutte caratteristiche che evidentemente i partiti di destra non sono in grado di riconoscere, considerando quanti incapaci riescano a piazzare, da sempre, in posti di responsabilità.

Fa addirittura sorridere che, confondendo ruoli tecnici e ruoli politici, pretendano titoli di studio legati alle deleghe politiche mentre i loro maggiori rappresentanti nazionali guidano il nostro Paese con semplici diplomi e senza aver mai svolto in vita loro un solo giorno di lavoro fuori dalla politica, come ad esempio il caso di Salvini che con un diploma di liceo classico ricopre l’incarico di ministro dei trasporti, vicepresidente del Consiglio ed è stato ministro dell’Interno.

Non abbiamo mai attaccato Salvini e Meloni per mancanza di titoli di studio ma perché sono incapaci e inadatti politicamente. Questa è la cosa che davvero è importante in politica: essere in grado di svolgere il proprio compito con competenza e capacità.

Gli attacchi all’assessore Bosi non sono di natura politica, sono squallidi attacchi personali, strumentali e pretestuosi”.