Prende avvio il concorso di recensioni teatrali “Critici per caso” legato alla Stagione dei Teatri 2019/2020.

Anche quest’anno l’assessorato al Decentramento in collaborazione con l’associazione Solaris, il consiglio territoriale di Castiglione e Ravenna Teatro organizzano un concorso di recensioni teatrali con lo scopo di sollecitare nei partecipanti lo spirito di osservazione e la capacità di analisi di una rappresentazione.

Il concorso è aperto a tutti, dagli 8 anni in su e gli spettatori della Stagione dei Teatri potranno scegliere se recensire uno o più spettacoli, per un massimo di 3.

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria – dagli 8 ai 15 anni, dai 16 ai 25 anni, dai 26 anni in poi – ai quali andranno abbonamenti alla Stagione di Prosa del prossimo anno, biglietti per spettacoli e buoni per l’acquisto di libri presso la libreria Dante di Longo.

Le migliori recensioni verranno pubblicate nel settimanale Setteserequi e sui vari siti dei partners del progetto.

La giuria è composta da: Alex Giuzio e Jacopo Gardelli (critici teatrali), Marina Mannucci (scrittrice), Eleonora Morlotti (bibliotecaria), Federica Ferruzzi (giornalista), Eugenio Sideri (regista), Omero Canali (presidente associazione Solaris)

I testi dovranno essere inviati entro il 23 maggio 2020 via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: teatroperche@gmail.com oppure, in formato cartaceo, andranno spediti all’Ufficio decentrato di Castiglione di Ravenna, in via Vittorio Veneto, 21.

Per il regolamento e maggiori informazioni consultare la pagina facebook Teatro perché.