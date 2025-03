Il capogruppo di Area Liberale Gabriele Padovani non sarà processato per le critiche rivolte all’assessore alla Sicurezza Massimo Bosi, con delega alla protezione civile. Nel contesto del dibattito riguardante l’alluvione, Padovani, ai nostri microfoni, aveva aspramente criticato Bosi, definendolo “incompetente conclamato”. Era seguita una denuncia per diffamazione aggravata da parte dell’assessore.

In questi giorni è arrivata la richiesta al giudice per le indagini preliminari di archiviare il procedimento, poiché l’intervista: “pur contenendo critiche pungenti nei confronti dell’assessore, non raggiunge quel grado di offensività nei riguardi dell’onore e del decoro della parte offesa, tale da assumere rilevanza penale”.

È stato lo stesso Padovani a pubblicare sui social network la richiesta di archiviazione, tornando a criticare l’assessore Bosi, rinnovando il giudizio espresso in passato.