Si è svolta nei giorni scorsi l’Assemblea della CNA Comunale di Faenza che ha visto eletta, per la prima volta, una donna: Cristina Griguolo titolare della ditta Grima – Italsab con sede in Faenza che si occupa di sabbiatura e verniciatura su particolari metallici.

All’Assemblea ha partecipato il Sindaco di Faenza Massimo Isola, il quale ha fatto il punto sulla situazione faentina ed in particolare sui progetti da inserire nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza): rilancio del centro storico anche attraverso il recupero del patrimonio edilizio grazie al Superbonus e ai lavori al Palazzo del Podestà, il nuovo piano urbanistico e la realizzazione di opere strategiche, come nuova stazione dei treni, lo scalo merci, il polo tecnologico di Tebano, le politiche di mobilità mediante l’attuazione del PUMS, sostegno al turismo, in particolare tramite il biketourism, tutela dell’artigianato artistico faentino.

Oltre a queste azioni nel progetto faentino legato al piano di ripresa e resilienza trova grande spazio il tema della formazione e delle competenze in forte relazione al mondo produttivo, sul quale si sta lavorando alla creazione di due nuovi distretti quello del carbonio e quello dell’energia.

Il quadro economico faentino sta lanciando segnali di ripartenza non condivisi, però, da tutti i settori: in terreno positivo la metalmeccanica, l’edilizia, l’impiantistica, l’alimentare al dettaglio mentre soffrono ancora molto il comparto del tessile, dell’artigianato artistico, turismo, ristorazione. Mentre tutti i settori produttivi sono alle prese con significativi aumenti delle materie prime, in una forbice che va dal +10% fino ad arrivare al +30%.

“La mia candidatura – ha premesso la neo Presidente – nasce anche dall’esperienza di questo ultimo anno, un anno che ha cambiato le vite di tutti noi e durante il quale è cresciuta in me la consapevolezza che per far tornare a correre le imprese è necessario guardare non solo alla propria attività ma anche alla competitività ed attrattività di tutto il territorio.”

“Credo che sia fondamentale – ha proseguito la Griguolo – in questo momento di cambiamento, poter sfruttare l’opportunità derivante dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza: il Recovery Fund mette a disposizione 235 miliardi che verranno destinati ad Enti, Regioni e Comuni: dobbiamo essere coesi nell’individuare le priorità su cui canalizzare queste risorse al fine di migliorare l’economia del nostro territorio. Questo è lo strumento che abbiamo a disposizione per contrastare la crisi che il Covid ci ha portato e non possiamo permetterci di lasciarci sfuggire questa grande opportunità. Probabilmente sarà l’ultimo treno, visto anche il forte debito pubblico al quale stiamo arrivando.”

“Personalmente – conclude la Presidente – vedo utile lavorare sulla formazione, migliorando il rapporto con il mondo produttivo; occorrono semplificazione, infrastrutture logistiche, accesso al credito e finanziamenti mirati per chi investe, con particolare premialità per la sostenibilità ambientale; si dovrà anche migliorare il rapporto tra ricerca e imprese faentine. Questo tutelando la qualità della vita della nostra città, per far sì che sia un posto attrattivo e bello sotto tutti i punti di vista. Abbiamo potenzialità ancora da sfruttare specie se si lavora uniti”.

Sono stati rinnovati anche gli altri organismi tra cui il Vicepresidente Canzio Camuffo ed i membri della direzione comunale: Matteo Leoni, Omar Montanari, Giampiero Zama, Mirko Marina, Elisa Suzzi, Antonella Solaroli, Bruno Benati, Giovanni Fabbri, Andrea Donda, Marina Ranzi, Davide Zagonara, Donato D’Antonio, Walter Alessandrelli.