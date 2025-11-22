Nella serata di venerdì 21 novembre, il Rione Rosso ha vissuto un momento significativo della propria storia: si sono infatti tenute le elezioni straordinarie per la carica di Capo Rione e Capitano, rese necessarie dopo le dimissioni di Gianluca Maiardi.

In 111 si sono ritrovati per le votazioni straordinarie, secondo il rione “un segno tangibile di partecipazione, senso di appartenenza e volontà di costruire insieme il futuro del rione”.

A presentarsi come candidata Capo Rione è stata Cristina Bassi, figura storica e presenza costante nelle attività rionali, da sempre punto di riferimento per entusiasmo, dedizione e spirito di servizio. Al suo fianco, come Capitano, la scelta è ricaduta su Edoardo Caselli, già membro del Consiglio Direttivo uscente e profondo conoscitore della vita rionale.

“Il responso delle urne è stato chiaro: il Popolo del Rione ha espresso un forte sostegno ai candidati, che hanno ottenuto 75 preferenze, superando il quorum dei due terzi richiesto al primo turno, fissato a 74 voti.

Un risultato netto, che conferma la fiducia e la stima riposte in questa squadra.

Con grande soddisfazione annunciamo quindi che il Rione ha eletto la sua settima Capo Rione, e per la prima volta nella storia del Palio del Niballo, questo ruolo sarà ricoperto da una donna: Cristina Bassi.

Un traguardo simbolico e potente, che rappresenta un motivo di orgoglio ulteriore per un Rione che da anni mette al centro valori come inclusione, partecipazione ed uguaglianza”.

Il Rione desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento a Gianluca Maiardi per “l’impegno, la dedizione e il lavoro svolto durante gli anni del suo mandato: un contributo prezioso che ha rafforzato la comunità e lasciato un segno importante nella vita rionale.

Con l’elezione di Cristina ed Edoardo si apre ora un nuovo capitolo, animato da entusiasmo, responsabilità e spirito di comunità. La loro guida accompagnerà il Rione fino alle regolari elezioni del prossimo anno, con l’obiettivo di proseguire nel solco della tradizione e allo stesso tempo guardare con fiducia al futuro”.

Lunedì 1 dicembre, dalle 19:00 alle 23:00, si terranno, sempre al Rione Rosso, le elezioni per 7 Consoli e 1 Magistrato (posto lasciato libero a seguito dell’elezione di Cristina come Capo Rione).