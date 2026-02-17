Anche il supermercato Economy di via Faentina, a Ravenna, è ricaduto all’interno della crisi del gruppo Realco, realtà della grande distribuzione, con base a Reggio Emilia, che ha depositato un’istanza di concordato preventivo al Tribunale di Bologna. Nominati due commissari per gestire la crisi aziendale.
13 i supermercati che sono stati temporaneamente chiusi, fra cui, appunto, il punto vendita ravennate. Incertezza totale per i lavoratori, ancora in attesa dell’ultima mensilità. Coinvolti i marchi Economy, Ecu e Sigma.
Le chiusure hanno riguardato le città di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Carpi, Brescello, Castel San Giovanni, Bologna, Mirandola, Cesena