Crisi d’impresa, adeguati assetti e responsabilità penale

Si è svolto oggi, 20 marzo, nell’aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche, un convegno dedicato ad un tema di grande attualità: come rafforzare gli assetti organizzativi interni per prevenire la crisi di impresa e quali responsabilità penali possono derivare dalla errata valutazione dei segnali d’allarme che si manifestano.

L’iniziativa è promossa dal master universitario – corso avanzato – in Diritto penale dell’impresa e dell’economia “Filippo Sgubbi”, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati, di cui porterà il saluto il presidente Paola Carpi, e con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ravenna, rappresentato dal Presidente Vincenzo Morelli, nonché con l’Osservatorio della Giustizia nelle Procedure Concorsuali.

Hanno coordinato il sostituto procuratore di Ravenna Lucrezia Ciriello e il direttore del Master prof. avv. Désirée Fondaroli. Sono intervenuti il presidente Renato Bricchetti, già consigliere della Corte di cassazione, oggi Giudice d’Appello della Repubblica di San Marino, l’avv. Ermanno Cicognani ed il prof, Umberto Poli, componenti e docenti del Consiglio scientifico del Master, e l’avv. Mauro Cellarosi presidente dell’Unione Regionale Ordini Forensi dell’Emilia-Romagna.