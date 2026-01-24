“La decisione dei consiglieri comunali di Cervia è stata difficile e sofferta, maturata in modo collegiale e nel pieno rispetto delle istituzioni. Una scelta che il Partito Democratico ha condiviso, riconoscendo il senso di responsabilità con cui è stata assunta, mettendo al centro la tutela dei cittadini.

Si è trattato di un passaggio delicato volto a garantire chiarezza e stabilità istituzionale, assicurando il corretto svolgimento dell’azione amministrativa.

Pur comprendendo, sul piano umano, la volontà di Mattia Missiroli di ribadire la propria estraneità ai fatti che gli sono contestati, ed essendogli vicini in una fase personale così complessa, la conclusione anticipata della legislatura è stata il risultato di una valutazione politica ponderata, orientata esclusivamente alla salvaguardia dell’interesse generale della città di Cervia.”

Nicola Dalmonte, segretario provinciale PD Ravenna

Roberto Fabbrica, segretario comunale PD Cervia