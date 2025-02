“Un risultato molto importante per il polo universitario e per tutta la città di Ravenna, frutto di un grande lavoro di squadra tra Ateneo, istituzioni, mondo delle fondazioni bancarie, e tutti coloro che a vario titolo contribuiscono ogni giorno alla crescita dell’Università”. Così il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia sui numeri relativi alle immatricolazioni per l’anno accademico 2024/2025 dell’Università di Bologna, che segnano un aumento percentuale del 12% per il Campus di Ravenna.

“Lo sviluppo dell’Università – prosegue Sbaraglia – rappresenta per Ravenna un fattore strategico di crescita per la città, anche in termini di innovazione, cultura, economia, attrattività. Ravenna ha bisogno di consolidare una presenza sempre più forte dell’Università, allo stesso tempo occorre continuare a lavorare tutti insieme con l’ambizione e la consapevolezza di maturare una più piena e completa dimensione universitaria. Da questo punto di vista sono diversi i progetti in campo e in via di realizzazione, e un grande merito va reso allo straordinario lavoro che sta portando avanti Fondazione Flaminia. In questi anni sono stati tanti i risultati raggiunti, questa notizia costituisce uno stimolo ulteriore nel proseguire sulla strada intrapresa, per una piena valorizzazione del mondo universitario, della formazione e della ricerca”.