Cresce il livello di povertà a Faenza

Cresce anche a Faenza il livello di povertà della popolazione. A certificare questa realtà sono i numeri raccolti dalla Caritas in base all’attività dei Centri d’ascolto. Negli ultimi dieci anni, in Italia, il numero di poveri assoluti è salito dal 6,9% al 9,7%, pari a 5 milioni e 694 mila persone. A Faenza sono state 673 le persone che nel 2024 si sono rivolte al Centro di ascolto diocesano, 10 in più rispetto al 2023. L’andamento purtroppo è in costante aumento dal 2021, quando il numero di contatti fu di 485. In realtà i numeri sono ben più grandi, poichè chi si rivolge a Caritas lo fa in rappresentanza di una famiglia ben più ampia.