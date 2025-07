Crepe nell’argine a Villanova. La Regione rassicura: “Lavori imminenti”. Ma manca una data

Incontro lunedì sera a Castel Guelfo fra il Comitato di Villanova e il Presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale e la Sottosegretaria Manuela Rontini per parlare delle crepe sull’argine del Lamone. Nel piccolo comune bolognese era in programma un confronto con la popolazione dedicato ai lavori per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua locali. Terminato l’incontro è avvenuto il confronto fra Regione e residenti di Villanova. I lavori per riqualificare l’argine del Lamone sarebbero dovuti iniziare a luglio, ma ancora non hanno preso avvio