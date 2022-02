Confartigianato della provincia di Ravenna dedica quattro appuntamenti in diretta, sul proprio Canale YouTube, per approfondire le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in tema di fisco, incentivi, lavoro, bonus casa e Superbonus.

L’ultima di queste videoconferenze è in programma domani, giovedì 3 febbraio alle ore 18.30 e sarà incentrata sulle novità in tema di credito e incentivi per le aziende, riguardanti tra l’altro il Fondo impresa donna, la Nuova Sabatini sui beni strumentali, il Fondo di Garanzia, il microcredito, il sostegno all’internazionalizzazione, il bonus investimenti 4.0 ed il bando ISI-INAIL.

L’intervento e le risposte ai quesiti e alle richieste di approfondimento, saranno a cura di:

Maurizio Cottignola, responsabile Servizio Credito e Incentivi Confartigianato della provincia di Ravenna

Sarà infatti possibile sottoporre quesiti e domande di chiarimento mediante la chat attiva nel corso della videoconferenza.

Link diretto all’evento: https://youtu.be/KfUgNATY2f0

La videoconferenza è aperta a tutti, senza alcun obbligo di registrazione.

Il canale YouTube di Confartigianato, collegandosi al quale è possibile anche rivedere le videoconferenze già trasmesse, è all’url: https://www.youtube.com/confartigianatodellaprovinciadiravenna