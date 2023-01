Creatività in Azione è un progetto finalizzato al supporto di studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali iscritti alle scuole secondarie di primo grado della Romagna Faentina.

Il progetto, co-finanziato da “Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna”, vede coinvolta l’associazione PiGreco Apprendimento APS come partner incaricato dell’implementazione delle attività e gli Istituti comprensivi Matteucci ed Europa per l’individuazione di partecipanti che possano maggiormente beneficiare delle azioni previste.

L’obiettivo di Creatività in Azione è di stimolare sinergie tra scuole, famiglie e terzo settore per aiutare la socializzazione nel contesto post-pandemico e stimolare la passione per lo studio, contrastando l’abbandono scolastico.

Il progetto si svolge nella Romagna Faentina: parte il 01/02/2023 e si conclude il 31/01/2024.

Durante l’anno di implementazione, Creatività in Azione sviluppa una serie di laboratori di supporto all’apprendimento attraverso metodologie pratiche, artistiche e di potenziamento cognitivo: si vuole ottenere, nei partecipanti, un miglioramento dell’autostima legata alla scoperta delle proprie passioni, alla gestione di progetti creativi, miglioramento della gestione dei tempi di studio e passaggio da tecniche di studio passive ad attive.