Continua a crescere il valore della cultura a Ferrara e a Ravenna, ma la spinta propulsiva delle tecnologie digitali sta ridisegnando profondamente il tradizionale volto del nostro sistema produttivo culturale e creativo. A trainare la filiera, infatti, è già da qualche anno l’industria dei software, che ha fatto dell’innovazione il suo cavallo di battaglia. Un sistema produttivo, quello culturale ferrarese e ravennate, composto nel complesso da oltre 18.000 imprese e da numerose organizzazioni non-profit che si occupano di cultura e creatività, le quali impiegano, tra dipendenti, interinali ed esterni, più del 2% del totale delle risorse umane retribuite operanti nell’intero universo del non-profit.

Ad aiutare da quindici anni a fare luce su questo importante spaccato della nostra economia con numeri e storie di successo è il Rapporto “Io Sono Cultura” realizzato da Fondazione Symbola, Unioncamere, Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, Deloitte. Eppure, è proprio la trasformazione digitale, a partire dall’intelligenza artificiale, a introdurre potenziali elementi di fragilità per la crescita. L’innovazione procede a una velocità che le imprese faticano a colmare in termini di competenze. Servono profili sempre più capaci di integrare abilità diverse, dall’uso dell’IA alla data analysis, fino alla progettazione di contenuti e servizi digitali. Una ricerca che risulta già oggi complessa per circa la metà delle figure richieste.

“In un tempo di profonde trasformazioni, che ridisegnano modelli di produzione, relazione e conoscenza – ha evidenziato Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna – la cultura emerge sempre più come un’infrastruttura essenziale per comprendere e immaginare il futuro. Cultura e creatività sono tratti identitari radicati nella società e nella nostra economia e, grazie alla loro loro forte relazione con la manifattura, sono tra i settori più strategici per facilitare la ripresa economica e sociale. Non solo perché i numeri dell’ultimo decennio dimostrano che parliamo di una fonte significativa di posti di lavoro e di ricchezza, ma anche perché sono un motore di innovazione per l’intera economia e agiscono come un attivatore della crescita di altri settori, dal turismo all’enogastronomia, passando dai servizi”.

La cultura dunque, per le province di Ferrara e Ravenna, è un formidabile attivatore di economia. Una filiera (per ogni euro di valore aggiunto prodotto dalle attività culturali e creative se ne attivano altri 1,8 in settori economici diversi), in cui operano soggetti privati, pubblici e del terzo settore che, nel 2024, è cresciuta sia dal punto di vista del valore aggiunto che da quello dell’occupazione. Dal Rapporto, infine, emerge un’attenzione sempre più centrata sul fattore uomo e sui nuovi modelli di sviluppo, centrali anche in ottica Impresa 5.0, il nuovo paradigma produttivo che punta alla sostenibilità e alla relazione cooperativa tra uomo e macchina. In primo piano ci sono l’anima e i valori identitari che rendono un’impresa consapevole e responsabile, tanto nei processi produttivi quanto nelle relazioni di filiera e territorio. Su quest’ultimo aspetto, l’architettura e il design si rivelano particolarmente virtuosi, chiamati a tradurre l’emergente consapevolezza ambientale in una nuova comprensione progettuale, attraverso la riciclabilità, il riuso, meno sprechi, l’utilizzo di materiali migliori e vicini.