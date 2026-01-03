“È una notizia che ci riempie di ulteriore e intenso dolore: quanto successo è davvero terribile. Ci stringiamo alla famiglia di Giovanni Tamburi e ai suoi cari, a cui, a nome dell’intera comunità regionale, inviamo profondo cordoglio e solidarietà. Tutta l’Emilia-Romagna è con loro”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, non appena appresa la notizia della morte del giovane studente bolognese, Giovanni Tamburi, che risultava ancora disperso nella strage di Capodanno a Crans-Montana, sulle Alpi svizzere.