È una combinazione speciale tra formazione per OSS-Operatore Sociosanitario e inserimento lavorativo, quella che il Centro per l’impiego di Ravenna propone mercoledì 31/07 alle 14:30, in via Teodorico 21, quando si svolgerà la giornata di presentazione e screening preliminare per accedere al corso realizzato da Adecco SpA – filiale di Ravenna, destinato a 20 partecipanti.

Il fabbisogno di personale sociosanitario viene stimato tra quelli maggiormente in crescita nella nostra regione, ma, di solito, la relativa qualifica professionale si consegue tramite un corso dal prezzo impegnativo (sfiora i 3000€), al termine del quale bisogna cercarsi da soli il lavoro.

Le ragioni per cui il Centro per l’impiego di Ravenna intende far conoscere a tutti la proposta del 31/07 sono principalmente due:

il costo del corso è interamente coperto da Adecco SpA grazie al fondo Formatemp:

il corso è finalizzato al lavoro presso la coop. Asscor – Consorzio Solco, per fornire assistenza e supporto personalizzato alle persone vulnerabili e con esigenze di cura complesse, negli ospedali, nei centri diurni e nelle residenze.

Il campo di applicazione della qualifica professionale di OSS spazia in una vasta gamma di possibili ambiti di intervento, e non si limita solo all’assistenza degli anziani. Questa figura professionale è infatti richiesta anche in contesti pediatrici, per l’assistenza a persone con disabilità fisiche e cognitive di tutte le età, nonché in ambiti educativi con diverse tipologie di utenza.

Occorre inoltre sfatare lo stereotipo che l’OSS sia una professione esclusivamente femminile. C’è infatti una crescente richiesta di uomini in questo ruolo, dovuta a fattori come il “senso del pudore” di alcuni assistiti o l’età degli stessi, come nel caso di giovani ragazzi con disabilità.

Al Centro per l’impiego di via Teodorico 21, dopo la presentazione del corso, i referenti della Divisione Sanità di Adecco procederanno con la verifica dei requisiti di accesso dei partecipanti, che potranno quindi compilare e consegnare i moduli per accedere alla fase selettiva vera e propria. Sarà anche dato spazio alle richieste di informazioni e alla valutazione di domande specifiche.