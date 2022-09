Inizia il terzo autunno dell’era coronavirus. L’obbligo dell’uso della mascherina decade il 30 settembre. Al momento, sembra non esserci, da parte del Ministero della Salute, l’intenzione di prolungarlo con una nuova ordinanza. Probabile invece una raccomandazione in alcuni casi.

Perciò, dal 1° ottobre potrebbe cessare ufficialmente l’obbligo di indossare la mascherina anti Covid su bus, treno, metro e negli ospedali, ambulatori medici e Rsa.

Stop mascherine nei luoghi di lavoro privati il 31 ottobre

La seconda scadenza in arrivo sarà invece il 31 ottobre quando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, che tra le altre cose prevedono in alcuni casi la misurazione della temperatura all’entrata e l’uso delle mascherine al chiuso quando non si può mantenere il distanziamento.

Green pass ancora obbligatorio fino a fine anno negli ospedali

C’è invece un’altra restrizione che resta in vigore fino a fine anno e cioè quella che prevede che fino al 31 dicembre il Green pass resti ancora obbligatorio per operatori sanitari, ricoverati e visitatori negli ospedali e nelle Rsa (le residenze per anziani): di fatto, questa misura comporta la necessità di fare il tampone prima di entrare in una struttura sanitaria.