“I contagi sono in sensibile aumento. Anche noi oggi registriamo un aumento significativo dei contagi soprattutto per la popolazione non vaccinata, ma anche per coloro che pur essendo vaccinati non abbiano sviluppato una difesa anticorpale adeguata”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla salute dell’Emilia-Romagna e coordinatore della commissione salute della Conferenza delle Regioni, Raffaele Donini, a margine del convegno ‘Area sanità. Strategie per la salute del Paese’ in corso a Bologna.

Attualmente, “ancora reggono le ospedalizzazioni, non abbiamo una ripercussione critica sia nei reparti Covid sia nelle aree di terapia intensiva”. Donini ricorda come le prime tre ondate della pandemia furono con la stagione fredda: “Aspettiamoci che da novembre a inizio primavera, anche quest’anno, si possano avere queste ulteriori recrudescenze della pandemia. Il che però non significa che non si possano fermare”.

Donini nega che l’Emilia-Romagna rischi il cambio di colore a breve: “Al momento no. Siamo bassi nelle ospedalizzazioni, molto alti nelle vaccinazioni”. E sulle terze dosi la percentuale di popolazione coperta si aggira intorno al 9-10%. (ANSA).