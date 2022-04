“Sulla quarta dose l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) si dovrebbe riunire il 12 aprile per fornirci le indicazioni che poi dovremo accogliere. A oggi è ragionevole pensare che si proceda con la quarta dose per i più anziani, gli over-80. Questo, a oggi, è l’intendimento della comunità scientifica”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Radio Anch’Io, su Radio Uno.

“Sulla quarta dose l’Ema si è espressa e ha indicato di procedere per le fasce d’età più anziane – aggiunge – . L’Aifa si esprimerà a giorni e dovrebbe essere in linea con le indicazioni arrivate da Ema”.

CAMPAGNA VACCINALE. Dal Report Altems emerge che a completare il ciclo vaccinale in Italia è stato il 77,8% della popolazione. La copertura più alta si registra in Toscana (81,9%) la più bassa nella P.A. di Bolzano, dove la percentuale di individui che hanno completato il ciclo vaccinale è del 70,9%. Inoltre, secondo Altems, la regione con il tasso di copertura più elevato per la prima dose nella fascia d’età 50-79 anni è il Molise (93,6%) mentre la regione con la percentuale minore di vaccinati nella stessa fascia è il Friuli-Venezia Giulia (85,4%). Il Molise è anche la Regione con la copertura maggiore nella fascia di età 5-19 anni (71,6%), in questo caso il dato più basso si registra ancora nella P.A. di Bolzano (50,4%). Sul territorio nazionale, la copertura vaccinale delle prime dosi nella fascia d’età 50-79 anni è dell’89,4%, mentre nella fascia d’età 5-19 anni è del 61,6%.

(fonte: ANSA)