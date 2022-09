Questa settimana sono stati eseguiti 14.511 tamponi (molecolari e antigenici) registrando 2.995 nuovi casi positivi (20.6%). Questa settimana si registra un incremento delle nuove positività in termini assoluti (+718) e percentuali.

Si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da COVID in diminuzione rispetto alla settimana precedente ed in totale sono ricoverati 73 pazienti, tra questi 1 ricoverato in terapia intensiva.

Complessivamente sono stati sospesi 130 operatori tra dipendenti e convenzionati in tutta l’azienda USL della Romagna. La percentuale dei sospesi sul totale degli operatori con obbligo vaccinale è inferiore al 1% in tutti gli ambiti territoriali e non si apprezzano sostanziali differenze tra Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna.

In continuo aumento il numero dei soggetti vaccinati nei centri vaccinali aziendali (al 26 settembre 907.252 con prima dose, 872.198 con seconda dose, 614.129 con terza dose e 69.617 con quarta dose la cui somministrazione è iniziata il 1 marzo, a cui vanno aggiunte 113.306 dosi somministrate dai MMG.)

Operatori sospesi

Ancora sospensioni degli operatori sanitare per «obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario» del DL 44 del 2021 convertito in legge 76 del 2021 dell’Azienda Ausl della Romagna al 3 settembre.

I numeri rappresentano le «sospensioni del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Covid-19.»

In totale sono 130 operatori sanitari sospesi dall’Ausl Romagna, tra quali 41 in provincia di Ravenna.

Campagna vaccinale

Al 26 settembre le prime dosi (comprese dosi uniche) somministrate nei centri vaccinali

aziendali sono state 907.252 tra queste 16.531 sono state somministrate ai bambini tra i 5 e 11 anni, mentre le seconde dosi 872.198 e le terze 614.129.

Con il nuovo vaccino Nuvaxovid sono state somministrate 635 prime dosi e 490 seconde dosi.

Dal 1 marzo è iniziata la somministrazione delle quarte dosi ed oggi sono 69.617.

Le dosi somministrate dagli MMG sono 113.306, mentre nelle aziende 8.038.