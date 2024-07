C’è un ritorno, c’è un aumento dell’infezione da Covid, però non abbiamo casi da terapia intensiva e non ci sono scostamenti rispetto alle ultime ondate, che sono state assolutamente gestibili, quindi non c’è un tasso di ospedalizzazione preoccupante”.

Lo ha detto l’assessore alle Politiche per la salute dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini, a margine di una conferenza stampa, commentando la diffusione della variante estiva del Covid anche in Emilia-Romagna.

“Vediamo che i dati aumentano in tutte le province, non sempre i cittadini fanno il tampone per cui sono numeri anche molto parziali. Che il Covid stia girando mi pare abbastanza evidente, però non ci sono condizioni di preoccupazione per quello che riguarda il quadro clinico dei cittadini”, ha concluso Donini.