Chiude domenica 10 novembre la mostra fotografica «Sottopalco» con gli scatti del fotoreporter Gianni Zampaglione, allestita al teatro Binario di Cotignola e aperta al pubblico il venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20, la domenica anche dalle 10 alle 12.

In occasione della giornata di chiusura, il curatore e protagonista condurrà il pubblico in una visita guidata,a partire dalle 18: una chiacchierata fatta di racconti per rivivere situazioni, incontri e storie fermate in quegli attimi ritratti nelle foto.

L’esposizione è voluta per celebrare dieci anni di attività fotografica nel settore del giornalismo, ma anche per festeggiare dieci anni di collaborazione dello stesso Zampaglione con il teatro Binario e altrettanti dieci di collaborazione con la pluripremiata attrice Elena Bucci e la compagnia «Le Belle Bandiere»; ed è proprio questo «triplice decennale» a dettare il filo conduttore delle tre sezioni in cui è suddivisa la mostra: una dedicata al teatro Binario, che andrà a implementare quella permanente già esistente negli spazi di viale Vassura, una dedicata alla Bucci e alla sua compagnia, e una terza sezione dedicata a concerti che si sono svolti nel corso degli anni nei teatri e nelle piazze della nostra regione.

Curata dallo stesso Gianni Zampaglione, la mostra è realizzata in collaborazione con l’associazione Cambio Binario e con il patrocinio del Comune di Cotignola e della Regione Emilia-Romagna.

«Zampa è uno di noi, anche se sta sotto, fuori, giù dal palco – è il commento di Elena Bucci -. Con gli occhi, il cuore e la sua maestria danza con noi e si vede. Nelle sue foto passano non solo lo spettacolo, gli attori, le luci. Passa anche la vita».