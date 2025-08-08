A Cotignola sta per partire un «Fishing Camp», ossia un corso teorico e pratico di pesca per ragazzi organizzato dall’associazione di pesca sportiva «Nino Grilli» con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Dedicato a ragazzi e ragazze dagli 8 ai 14 anni, il corso si svolgerà presso il laghetto del parco Pertini e sarà tenuto da istruttori federali Fipsas e da atlete della Nazionale italiana di pesca.

Ci saranno due lezioni, giovedì 28 agosto e giovedì 4 settembre dalle 20.30 alle 22, e a seguiredue prove pratiche, nei sabati 6 e 13 settembre dalle 16 alle 18.

Il corso è gratuito e l’organizzazione fornirà tutta l’attrezzatura necessaria; i partecipanti dovranno essere accompagnati da un adulto;il termine per le iscrizioni è martedì 26 agosto, telefonando a Franco (338 6890341) o Loris (346 8698982).