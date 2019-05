In occasione del 650esimo anniversario della nascita di Muzio Attendolo Sforza a Cotignola ci saranno due giornate di eventi a lui dedicati. Un’immersione nell’atmosfera medievale con scene di vita quotidiana e militare, attività didattiche, combattimenti, tiro con l’arco e per finire uno spettacolo di falconeria.

Il programma prevede sabato 1 giugno al parco Bacchettoni (via Cairoli) dalle 15 alle 20 un accampamento medievale del gruppo di rievocazione storica “Gli Sparvieri”: la vita delle compagnie di ventura alla fine del XIV secolo, tra duelli armati, cucina dell’epoca, banchetti didattici delle spezie e dei colori.

A seguire, a Casa Varoli (corso Sforza 24) alle 21.30, è prevista una lettura animata a cura di Stefano Farolfi: “La storia quasi vera di Cotignola”, un libro della scuola Arti e mestieri. Il cortile di Casa Varoli sarà inoltre luogo delle mirabolanti avventure di Muzio Attendolo e della Fata Cotogna.

Si prosegue domenica 2 giugno al parco Bacchettoni dalle 11 alle 19 con un percorso di visita guidata all’accampamento medievale a cura del gruppo “Gli Sparvieri”.

Dalle 15.30 alle 16.30, al campo di tiro con l’arco (via Guidana San Lorenzo 10) appassionati e non potranno cimentarsi nelle prove gratuite di tiro con l’arco, a cura della compagnia Arcieri “Muzio Attendolo Sforza” di Cotignola, mentre dalle 17 alle 18 ci sarà un’esibizione con archi storici proposta dal Gruppo storico arcieri del Barbarossa di Medicina. Alle 18 gran finale con lo spettacolo di falconeria Freddy e i suoi falchi in volo per noi, sempre al campo di tiro con l’arco.

Le iniziative sono a partecipazione libera e sono organizzate dal Comune di Cotignola in collaborazione con il gruppo di rievocazione storica “Gli Sparvieri” e della compagnia “Arcieri Muzio Attendolo Sforza”. Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp al numero 0545 908826, email urp@comune.cotignola.ra.it.