Da venerdì 3 a lunedì 6 gennaio, in piazza Vittorio Emanuele II a Cotignola, torna E’ trèb in piàza: quattro giornate di musica, intrattenimento e cucina romagnola attorno al fuoco.

Venerdì 3 gennaio alle 15 ci sarà l’accensione del fuoco, preceduta da un saluto del sindaco e della giunta comunale. Alle 19 si dà il via alla musica con Aldo e la sua fisarmonica, mentre alle 20.30 sarà tempo della musica folk-contadina del Trio Agricolo con le barzellette di Tiziano Gatta.

Sabato 4 gennaio la brace è accesa già di prima mattina per la cottura dell’aringa. Alle 14.30 gimkana per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, premi per tutti i partecipanti e al termine Miss Befana 2020 a cura della Società ciclistica cotignolese e del Fans Club Alan Marangoni. Alle 19 musica con la fisarmonica di Gianfranco Zozzi, mentre alle 20.30 si parte per un giro del mondo di ritmi e suoni con la musica degli Scaricatori e le favole di Natale di Alfonso Nadiani.

Domenica 5 gennaio si cuoce l’aringa già di mattina, mentre dalle 15 un pomeriggio di giochi per bambini organizzata dall’associazione Calcio Cotignola. In serata alle 19 si balla con la musica del gruppo Tradizioni di Romagna e alle 20.30 musicabarèt con Davide Lazzarini e Michele Foschini.

Lunedì 6 gennaio la brace per l’aringa è accesa già dalle prime luci del mattino. Alle 14.45 La Fatina Arcobaleno intratterrà il pubblico con truccabimbi, baby dance e spettacolo. Merenda con la cioccolata calda, panettone e befana per tutti i bambini a cura di Pro Loco Cotignola e CotignolaInvita. Alle 17 alla chiesa Collegiata di Santo Stefano i Cori Alea e Hanry Dunant presenteranno il Concerto per l’Epifania. Dalle 20.30 si conclude la serata con i balli antichi del Duo Trabadel.

Tutte le sere dalle 18 e domenica 5 gennaio anche a pranzo dalle 12 apertura dei punti di ristoro con pizza fritta farcita e non, stufato con salsiccia e fagioli e patatine fritte, arrosticini, panini con pancetta e salsiccia e aringa, bruschette (solo domenica 5 e lunedì 6), cappelletti, minestra di fagioli e polenta al ragù, crêpes e piadina con nutella, dolci, castagne, vino e grappe, il tutto innaffiato da vino e bisò.

E’ trèb in piàza è organizzato dalle associazioni Centro Sociale Il Cotogno, Pro Loco Cotignola, Soc. Ciclistica Cotignolese, Fans Club Alan Marangoni, Moto Club I Leoni, A.S.D. Calcio Cotignola, Podisti Cotignola, Società Cicloturistica Cotignolese, Associazione nazionale Alpini Cotignola, Associazione Coyote, Gruppo vocale Alea Cotignola in collaborazione con la rete di imprese CotignolaInvita, Gamie s.r.l. e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il ricavato sarà destinato a progetti sul territorio.