Nel pomeriggio di martedì 11 novembre, nella sala consiliare del municipio di Cotignola, si è insediata ed è quindi divenuta operativa la nuova consulta dei ragazzi, che resterà in carica per tutto l’anno scolastico 2025-2026.

Erano presenti per la giunta comunale il sindaco Federico Settembrini, la vicesindaca Laura Monti e gli assessori Martina Minto e Leonardo Ricci. Inoltre erano presenti la facilitatrice della consulta Elisa Giambi e il professore referente Eugenio Gregori dell’istituto comprensivo Don Stefano Casadio.

La consulta è l’organismo rappresentativo dei ragazzi in età compresa tra gli 11 e i 14 anni e opera per favorire la partecipazione dei più giovani alle scelte riguardanti la cittadinanza e lo sviluppo della comunità. I ragazzi e le ragazze, che frequentano la scuola secondaria di primo grado «Luigi Varoli» di Cotignola, diventano i portavoce dei propri compagni e manifestano all’amministrazione comunale idee, progetti, proposte e richieste.

Dopo la discussione, cinque membri della consulta hanno proposto la propria candidatura per il ruolo di presidente, esponendo ciascuno le proprie motivazioni. L’esito del voto ha eletto presidente Leonardo Fini, che nel discorso di candidatura ha invitato tutti i componenti a esprimere le proprie idee e a lavorare insieme. Quale vicepresidente è stata eletta Giorgia Girolamo, che aveva dichiarato di avere molti obiettivi, tra i quali lo sviluppo del progetto delle vetture a pedali (Vap), il rilancio della festa di fine anno e del ballo di terza media.

Dopo la votazione sono emerse le prime richieste, che riguardano per esempio una maggiore valorizzazione della piastra per il basket e la riqualificazione degli arredi di un’area verde di Barbiano.

I componenti della consulta dei ragazzi 2025-2026 sono: Vera Baldini, Devis Barone, Federico Bonfietti, Beatrice Caranti, Riccardo Ciccarelli, Leonardo Fini, Miriam Francesconi, Federico Gavella, Giorgia Girolamo, Conficconi Irene, Diego Mazzolani, Adele Morini, Noé Naldoni, Federica Nensor, Emilio Ravagli, Pietro Salvatori, Giorgio Staffa, Fabrizio Zauli. Supplenti: Sara Albonetti, Lucia Bini, Sofia Brandolini, Edoardo Cavallini, Giacomo De Roma, Awa Diallo, Nicolas Giuliani, Wisal Jrifi, Davide Liverani, Eva Mengozzi, Benedetta Montevecchi, Adam Ndiaye, Awa Ndiaye, Andrea Prandin, Luca Savorani, Mia Sfogliaferri, Erika Slobodaniuc, Manuel Vacchi, Maria Grazia Volpe.

«Ho percepito molto entusiasmo e voglia di mettersi subito al lavoro, di incontrarsi per sviluppare i progetti che stanno a cuore ai ragazzi e alle ragazze – ha commentato il sindaco Federico Settembrini -. come Amministrazione siamo come sempre disponibili ad ascoltare le richieste della consulta e dare il nostro contributo».