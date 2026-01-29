Si concluderanno entro la fine di giugno 2026 i lavori di rippristino del teatro Binario di Cotignola.

L’intervento, attualmente in corso, coinvolge diversi ambiti tecnici e prevede un investimento complessivo di circa 90mila euro per restituire alla comunità una struttura completamente rinnovata e funzionale.

L’intervento più significativo (circa 33mila euro) riguarda la realizzazione dell’impianto termico, la cui progettazione definitiva sarà pronta entro la prima metà di febbraio. Il progetto è affidato all’ingegnere Enrico Dall’Olio, mentre i lavori saranno eseguiti dalla Tummarello Impianti di Cotignola.

Le opere edili comprendono lo smontaggio degli arredi, del portone e del pavimento, il rifacimento dell’impalcato, il tamponamento del portone e il successivo rimontaggio degli arredi, per un costo di 20mila euro, e sono state affidate alla F.lli Ancarani e figli Snc di Cotignola.

Le opere di carpenteria metallica avranno un costo di circa 11mila euro e sono state commissionate all’Officina Ponseggi di Russi.

È attualmente in fase di affidamento alla ditta Geas Srl lo smaltimento dei materiali intaccati dalle termiti.

«Abbiamo cercato di trasformare un incidente di percorso, ovvero l’infestazione delle termiti, in una opportunità per il nostro teatro – sottolinea il sindaco Federico Settembrini -. Quello che stiamo realizzando infatti non è un mero intervento di disinfestazione e ripristino, ma una complessiva riqualificazione che consentierà di avere una struttura più efficiente e accogliente. La mancanza del Binario per la programmazione di eventi per questa stagione è molto sentita dalla comunità cotignolese: credo che questo dia la misura di quanto sia stato necessario e opportuno negli anni passati intraprendere il percorso che ha consentito di trasformare un magazzino delle Fs in un teatro pubblico».