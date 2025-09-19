Torna sabato 20 settembre la Festa dello sport di Cotignola, che si terrà allo stadio Dalmonte e al parco Pertini, con parcheggio in via Cenacchio.
Il programma prevede alle 15 il ritrovo delle varie associazioni e alle 15.30 l’inizio delle attività sportive; alle 17 ci sarà l’esibizione di Formazione danze Romagna, alle 17.30 quella di Acropolis, alle 18 Progetto ritmica Romagna.
Alle 19.30 è prevista la premiazione delle eccellenze sportive 2025.
Alle 20 c’è la extra class di Zumba aperta a tutti, a cura di Acropolis e Zumba Romagna, con festa finale.
Durante lo svolgimento della manifestazione sarà operativo lo stand gastronomico gestito dal Calcio Cotignola, a disposizione per aperitivi e cene.
La festa prevede inoltre la promozione dello sport nelle scuole dell’istituto comprensivo Don Stefano Casadio e asilo Carlo Maria Spada nel corso della settimana dal 22 al 27 settembre, con una anticipazione la mattina del 20 settembre con una lezione di canicross a cura dell’associazione Cerbero.
Per ulteriori informazioni scrivere a eventi@comune.cotignola.ra.it.