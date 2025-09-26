Riprendono i corsi per bambini e ragazzi della Scuola arti e mestieri di Cotignola, con laboratori dedicati ad attività artistiche tra cui il disegno dal vero e in tutte le possibili sfaccettature, la pratica della cartapesta per realizzare maschere, la pittura e la manipolazione di ogni materiale che possa stimolare la creatività.

I corsi, tenuti da Pamela Casadio e Alice Iaquinta, si svolgeranno dal 6 ottobre 2025 al 29 maggio 2026 nelle due sedi della scuola: in via Cairoli 6 a Cotignola e in piazza Alberico a Barbiano.

A Cotignola i corsi per bambini dai 5 agli 11 anni si svolgono il lunedì (dalle 17 alle 18.30), il mercoledì (dalle 14.30 alle 16 e dalle 17 alle 18.30) e il venerdì (dalle 14.30 alle 16); per i ragazzi dagli 11 anni in su i corsi si tengono il giovedì dalle 16.30 alle 18.

Anche a Barbiano, al piano terra della sala comunale in piazza Alberico, sarà attivato un corso, rivolto in particolare ai bambini che frequentano il tempo integrato della scuola primaria ma aperto anche ad altri frequentatori; in ogni caso per bambini dai 5 agli 11 anni, con lezioni il giovedì dalle 15 alle 16.30.

Si ricorda che per accompagnare alla Scuola arti e mestieri i bambini che frequentano il modulo o il tempo pieno – e quindi vanno ai corsi subito dopo essere usciti da scuola -, è possibile richiedere il servizio di accompagnamento gratuito a cura dell’associazione Selvatica.

La retta mensile, comprensiva dei materiali utilizzati nei laboratori, è di 17,50 euro, che scendono a 15,50 euro dal secondo figlio iscritto. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online, seguendo le istruzioni disponibili nel sito del museo Varoli: www.museovaroli.it . I corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di sei iscritti.mensile, comprensiva dei materiali utilizzati nei laboratori, è di 17,50 euro, che scendono a 15,50 euro dal secondo figlio iscritto. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online, seguendo le istruzioni disponibili nel sito del museo Varoli:

Il calendario dei corsi per adulti sarà reso pubblico a breve.