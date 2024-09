Gli eventi alluvionali hanno colpito in maniera consistente anche il cimitero di Cotignola e si sono riscontrati danni. Sono tuttora in corso le verifiche su diverse situazioni da parte di Ausl e Servizio Lavori Pubblici. Pertanto nell’impossibilità di garantire la sicurezza igienico-sanitaria, l’amministrazione comunale di Cotignola ha deciso di confermare la chiusura del cimitero. Sono regolarmente aperti i cimiteri delle frazioni di Barbiano, San Severo e Budrio.

STAZIONE ECOLOGICA

Hera comunica che la stazione ecologica di Cotignola (Via Peschiera 5) resta anch’essa chiusa perché sono in corso la rimozione del fango e la verifica dell’impianto elettrico della pesa. Sono regolarmente aperteutte le altre stazioni ecologiche della Bassa Romagna, fruibili naturalmente anche dai cittadini Cotignolesi

ESPOSIZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI DELL’ALLUVIONE

Hera informa che i rifiuti dell’alluvione vanno esposti in strada davanti alle abitazioni, limitando il più possibile l’ingombro per facilitare il passaggio dei mezzi operativi, se possibile separando apparecchi elettrici ed elettronici dagli altri rifiuti.

Esporre i rifiuti su suolo pubblico, in luoghi accessibili da mezzi di grandi dimensioni, lontano da alberi, portici o cavi aerei, contatori, idranti, pali dell’illuminazione pubblica, della segnaletica e paletti parapedoni. Non appoggiare a recinzioni, muri, armadi contatori o estintori. Bombole del gas e apparecchi contenenti batterie vanno esposte separatamente dagli altri rifiuti.

Il lavaggio delle strade sarà effettuato solo dopo la rimozione dei rifiuti, le operazioni di spurgo e la pulizia di tombini e caditoie, in modo da ottimizzare i servizi

FANGO

I privati, dopo aver effettuato la rimozione del fango dalla propria abitazione/cortile, dovranno lasciare il cumulo in un luogo accessibile fuori dalla proprietà, in modo da non intralciare la circolazione. Per richiedere il ritiro del cumulo contattare il numero 339 8310504, attivo negli orari: venerdì 27 settembre dalle 9 alle 14; sabato 28 dalle 9 alle 13. Il servizio sarà sospeso domenica 29 e riprenderà lunedì 30. Successivamente il ritiro sarà effettuato da alcune ditte specializzate, a carico del comune di Cotignola

CANTIERI

L’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell’Emlia Romagna unitamente al Servizio Lavori Pubblici del Comune ha effettuato sopralluoghi lungo l’intero tratto arginale del territorio di Cotignola ed effettuato valutazioni sui futuri interventi da realizzare. Entro la fine della prossima settimana si completeranno i lavori del cantiere del campo di tiro con l’arco (Via Guidana San Lorenzo/ via Sinistra Senio)

EGNALAZIONI

Per le segnalazioni relative a problematiche causate dall’alluvione contattare il numero 339 8310504, attivo nei seguenti orari:

Venerdì 27 settembre dalle ore 9 alle ore 14; sabato 28 dalle 9 alle 13. Il servizio sarà sospeso domenica 29 e riprenderà lunedì 30.

Per emergenze contattare la Polizia Locale della Bassa Romagna al numero 800 072525.

DONAZIONI

Resta aperto sino a venerdì 27 settembre dalle ore 15 alle 18 il punto di distribuzione presso lo stadio Dalmonte di Via Cenacchio, per il ritiro di prodotti per pulizie e generi alimentari, da parte di chi ha necessità. Per quanto riguarda gli orari della prossima settimana, sarà successivamente data specifica comunicazione.

Per le donazioni in denaro è possibile consultare il sito web dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – IBAN IT66A0627013199T20990000380 causale ‘Raccolta fondi emergenza alluvione’

PASTI

Le famiglie alluvionate di Cotignola che necessitano di pasti (pranzo e cena) occorre che prenotino telefonando al nr. 0545 299288 dalle 8 alle 10:30.