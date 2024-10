Riprendono i corsi per bambini e ragazzi della Scuola arti e mestieri di Cotignola. I laboratori sono dedicati ad attività artistiche tra cui il disegno dal vero e in tutte le sue possibili sfaccettature, la pratica della cartapesta per realizzare maschere, la pittura, la manipolazione della carta con utilizzo di materiali che stimolano la creatività.

I corsi, condotti da Pamela Casadio e Alice Iaquinta, si svolgono dal 7 ottobre 2024 al 30 maggio 2025 nelle due sedi della scuola: in via Cairoli 6 a Cotignola e in piazza Alberico a Barbiano.

A Cotignola i corsi per bambini dai 5 agli 11 anni si svolgono il lunedì (dalle 14.30 alle 16 e dalle 17 alle 18.30), il mercoledì (dalle 14.30 alle 16) e il venerdì (dalle 14.30 alle 16); per i ragazzi dagli 11 anni in su il giovedì dalle 16.30 alle 18.

Alla casa arti e mestieri di Barbiano (piano terra della sala comunale in piazza Alberico) si svolge invece un corso rivolto al tempo integrato della scuola primaria, ma aperto anche a frequentazioni esterne, per bambini dai 5 agli 11 anni, il giovedì dalle 15 alle 16.30.

Per bambini frequentanti il modulo o il tempo pieno che all’uscita della scuola si recano direttamente alla Scuola arti e mestieri può essere richiesto il servizio di accompagnamento gratuito a cura dell’associazione Selvatica.

Tutti i corsi saranno attivati con il raggiungimento del numero minimo di sei iscritti.

www.museovaroli.it . La retta mensile, comprensiva dei materiali utilizzati nei laboratori, è di 17,25 euro, che scendono a 15,25 euro dal secondo figlio iscritto. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online: le istruzioni per procedere sono disponibili nel sito del museo Varoli

Il calendario dei corsi per adulti sarà reso pubblico a breve.