L’Amministrazione comunale di Cotignola organizza quattro assemblee pubbliche, nel capoluogo e in tutte le frazioni, per presentare alla cittadinanza il Documento unico di programmazione (Dup) e il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027.

Gli incontri informativi si terranno nel mese di febbraio e inizieranno tuttialle 20.30: mercoledì 5 febbraio a San Severo, nella sala del circolo Anspi in via Madrane 16; giovedì 6 febbraio aBudrio al circolo parrocchiale in via Budrio 1; mercoledì 19 febbraio a Barbiano nella sala comunale in piazza Alberico; giovedì 20 febbraio a Cotignola nella sala del Consiglio in municipio, in piazza Vittorio Emanuele II.

Le assemblee sono aperte a tutta la cittadinanza. I cittadini possono anticipare le proprie domandescrivendo a urp@comune.cotignola.ra.it oppure telefonando al numero 0545 908871; le risposte saranno date in sede di assemblea.

I due documenti, che contengono i principali investimenti e scelte amministrative del prossimo futuro per il territorio comunale, sono stati presentati in Consiglio comunale nella seduta di giovedì 23 gennaio.