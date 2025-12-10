Mercoledì 17 dicembre alle 17.30 nella Casa della comunità di Cotignola inaugura un’esposizione per presentare le esperienze e le opere delle persone coinvolte nel progetto di arte terapia «Artemente».

Avviato nel 2022 e promosso dall’Ausl della Romagna in collaborazione con il Comune di Cotignola, l’associazione Selvatica e la Scuola di arti e mestieri di Cotignola, il progetto ha coinvolto persone con deterioramento cognitivo lieve o moderato, in carico al Centro disturbi cognitivi e demenze di Lugo (Cdcd) e residenti nel distretto di Lugo che hanno svolto l’esperienza all’interno della Scuola arti e mestieri.

Il laboratorio, articolato su otto incontri, è stato costruito per accompagnare i partecipanti in un percorso di espressività personale utilizzando materiali che stimolano la creatività e il mantenimento della motricità fine in un clima che favorisce l’accettazione e l’espressione delle parti di sé di ciascuno. In questi anni sono stati completati cinque cicli.

«La promozione del welfare culturale per le persone con problematiche cognitive si fonda sull’utilizzo di arte e cultura come strumenti per promuovere il benessere, stimolare le funzioni cognitive, l’espressione personale, e facilitare l’inclusione sociale – sottolinea Federica Boschi, direttrice del Distretto sanitario di Lugo -. Si tratta di integrare le istituzioni culturali (musei, teatri, eccetera) con i sistemi socio-sanitari, creando percorsi e attività specifiche e accessibili per le persone con demenza e i loro caregiver, per migliorare la loro qualità di vita. L’allestimento delle mostra all’interno della Casa di xomunità di Cotignola testimonia l’impegno costante di Ausl Romagna nel costruire salute attraverso progetti innovativi di comunità».