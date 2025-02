Un documentario e un dibattito pubblico per celebrare, anche a Cotignola, il Giorno del Ricordo. Domenica 9 febbraio, alle 17 al teatro Binario di viale Vassura 20, è in programma la proiezione del documentario «Italiani per scelta: sette storie istriane» del giornalista, autore e regista cotignolese Nevio Casadio, prodotto da Rai 3. Oltre all’autore, interverrannoGiuseppe Masetti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia, e Ivano Artioli, professore di diritto costituzionale, nonché ex presidente dell’Anpi provinciale di Ravenna.

A partire dal 2004, ogni anno in Italia il 10 febbraio si celebra il Giorno del ricordoe il Comune di Cotignola organizza un evento per commemorare l’esodo giuliano dalmata. Tra il 1944 e la fine degli anni ’50 gran parte degli italiani residenti a Fiume, in Istria e Dalmazia, furono costretti ad abbandonare la casa, il lavoro e gli affetti. Secondo le stime più attendibili, quasi 350mila tra donne, uomini, anziani e bambini dovettero lasciare le proprie terre, cedute alla Jugoslavia del maresciallo Tito, che aveva vinto la guerra di liberazione contro il nazi-fascismo.