Il Comune di Cotignola ha programmato anche quest’anno alcune chiusure estive dei servizi comunali.

In occasione del ponte di Ferragosto, il municipio resterà chiuso venerdì 16 e sabato 17 agosto; in queste due giornate non sarà attivo il servizio di reperibilità dell’ufficio anagrafe e stato civile per l’inoltro delle dichiarazioni di decesso. Si ricorda inoltre che prosegue in via sperimentale la chiusura del municipio nella giornata di sabato.

La biblioteca comunale resterà chiusa dal 12 al 23 agosto compresi.

Il museo civico «Luigi Varoli» resterà chiuso fino all’1 settembre compreso.

Gli orari di tutti gli uffici e servizi sono consultabili nel sito www.comune.cotignola.ra.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Urp allo 0545 908871, mail urp@comune.cotignola.ra.it.