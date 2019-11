Diversi gli argomenti discussi, al termine il sindaco Piovaccari ha consegnato loro una copia della Costituzione italiana

Giovedì 21 novembre la giunta di Cotignola ha incontrato in municipio alcuni ragazzi e ragazze neodiciottenni. Erano presenti i neodiciottenni Matteo Pascoli, Alessio Salvigni, Mattia D’Auria Cullmann, Daniele Turri, Alessandro Naldoni, Simone Liverani, Tania Resta, Jacopo Subini e Marco Stallo.

Tutti frequentano gli Istituti superiori a Faenza o Lugo, quasi tutti hanno le idee chiare sul proprio futuro, propendendo verso l’iscrizione a un corso universitario. Diversi gli argomenti discussi, come i luoghi frequentati, le possibilità di svago in un paese come Cotignola e nei comuni vicini, non sempre facili da raggiungere con i mezzi pubblici, e la necessità della banda larga anche nelle zone periferiche. La viabilità locale ha suscitato una vivace discussione e non sono mancate alcune anticipazioni da parte della giunta su futuri lavori pubblici.

Tra gli eventi più apprezzati e conosciuti ci sono la Segavecchia, la Sagra del vino tipico romagnolo e il Gran Premio delle Vetture a Pedali Vap. I ragazzi avvertono inoltre la necessità di uno spazio per il tempo libero per la loro fascia di età. Tra le esperienze positive raccontate ci sono sicuramente il gruppo E’ Pastrocc a Cotignola e il Barburger al Palio di Alberico a Barbiano.

Al termine dell’incontro, il sindaco Luca Piovaccari ha consegnato loro una copia della Costituzione italiana.

“Da questo incontro usciamo stimolati, ci siamo confrontati con questi giovani su molti temi, abbiamo ascoltato le loro proposte e le loro opinioni – ha commentato il primo cittadino – e lavoreremo per rendere Cotignola più adatta alle loro esigenze”.